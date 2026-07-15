10/07/2026 17:47

【企業盈喜】中遠海能(01138)料中期純利按年增長約1.41倍至45億人幣

《經濟通通訊社10日專訊》中遠海能(01138)(滬:600026)公布，集團預期於截至2026年6月30日止六個月錄得之歸屬於公司擁有人的淨溢利約為45億元人民幣，較截至2025年6月30日止六個月重述後歸屬於公司擁有人的淨溢利約18.7億元人民幣增長約141%。



期內淨溢利上升主要由於今年上半年國際油運市場景氣上行趨勢持續強化，全球合規市場供需基本面維持偏緊，行業集中度抬升疊加地緣政治風險溢價進一步推升運價中樞。今年上半年各船型運價均顯著高於2025年同期水平。根據波羅的海交交易所數據，今年上半年VLCC TD15航線（西非-中國）市場平均TCE水平為約11.8萬美元/天，較上年同期上漲約180%；TD22航線（美灣-中國）市場平均TCE水平為11.1萬美元/天，按年上漲約170%。(bn)