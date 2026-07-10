10/07/2026 11:36
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息跌5.78基點報2.66厘，創逾一個月低
《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月拆息報2.66113厘，跌5.786基點，是6月4日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.9372厘，跌0.072基點，是7月8日後最低。
隔夜息報2.69339厘，升4.22基點；一周拆息跌1.28基點，報2.6厘，兩周則跌1.351基點，報2.6厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3.17893厘，一年期則升0.072基點，報3.55667厘。
港元匯價今日在7.8345-7.8382之間上落，最新報7.8375。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.69339厘，升4.22基點；一周拆息跌1.28基點，報2.6厘，兩周則跌1.351基點，報2.6厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3.17893厘，一年期則升0.072基點，報3.55667厘。
港元匯價今日在7.8345-7.8382之間上落，最新報7.8375。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.69339
|+4.22
|一周
|2.6
|-1.28
|兩周
|2.6
|-1.351
|一個月
|2.66113
|-5.786
|兩個月
|2.85
|-
|三個月
|2.9372
|-0.072
|六個月
|3.17893
|-
|一年
|3.55667
|+0.072
資料來源：香港銀行公會