10/07/2026 11:36

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.69339 +4.22 一周 2.6 -1.28 兩周 2.6 -1.351 一個月 2.66113 -5.786 兩個月 2.85 - 三個月 2.9372 -0.072 六個月 3.17893 - 一年 3.55667 +0.072

《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月拆息報2.66113厘，跌5.786基點，是6月4日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.9372厘，跌0.072基點，是7月8日後最低。隔夜息報2.69339厘，升4.22基點；一周拆息跌1.28基點，報2.6厘，兩周則跌1.351基點，報2.6厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3.17893厘，一年期則升0.072基點，報3.55667厘。港元匯價今日在7.8345-7.8382之間上落，最新報7.8375。資料來源：香港銀行公會