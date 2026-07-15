10/07/2026 18:17

【企業盈喜】中信証券(06030)料中期純利按年增長69.6%

《經濟通通訊社10日專訊》中信証券(06030)(滬:600030)公布，公司預計2026年半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤233.43億元人民幣，按年增長69.59%。公司預計實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤236.1億元人民幣，按年增長73.4%。



2026年上半年，資本市場穩中向好，市場活躍度維持高位。面對資本市場高質量發展的新機遇和新挑戰，公司始終以助力資本市場功能提升、服務經濟高質量發展為使命，紮實做好金融「五篇大文章」，錨定加快建設一流投資銀行和投資機構的發展目標，深入推進國際化戰略布局，堅持以客戶為中心的經營導向，強化科技賦能引領發展，不斷提升綜合金融服務水平，各項業務協同發力、穩健發展，經營業績創同期歷史新高。(bn)