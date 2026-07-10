10/07/2026 15:11

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 地緣政治緊張推高油價，長期前景未顯著改變

▷ 市場焦點或擴至銅、稀土、木材等商品

▷ AI帶動電力需求利好鈾、銅等基建相關商品 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道10日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)投資組合經理兼商品主管Rick de los Reyes指，近期地緣政治緊張局勢，包括美國在中東採取軍事行動，又再推高油價，亦提醒投資者能源市場仍容易受到供應中斷風險影響。雖然相關事件或會令油價短期維持高位，但並未顯著改變較長線的投資前景。*銅、稀土等礦產及木材等建築材料仍具吸引力*若近期油價走強主要由地緣政治風險帶動，而非基本因素出現持續轉變，市場焦點或會逐步由石油擴闊至受惠於結構性需求趨勢的其他商品。隨著通脹及利率隨時間逐步回落，與人工智能、數據中心建設及更廣泛基建投資相關的商品仍具備有利定位。在此環境下，銅、稀土、鎢、銻及鈾等關鍵礦產，以及木材等建築材料，仍然具吸引力。這些商品對利率較為敏感，並有望受惠於電力基建、電網升級、數據中心建設及更廣泛工業投資增加。另亦看到市場愈來愈重視安全及多元化的供應鏈，這應會繼續支持在較穩定市場擁有資產的企業。各國政府及企業正日益優先考慮本土生產及關鍵礦產的可靠供應來源，進一步鞏固高質素項目的長期前景。*AI帶動電力需求利好鈾、銅及其他基建相關商品*人工智能帶動的電力需求，仍是最具吸引力的結構性主題之一。過去約15年，電力需求大致持平，但隨著人工智能及超大型數據中心迅速擴張，正創造顯著的新電力消耗來源。要滿足相關需求，電力生產、輸電網絡及儲能領域均需要大量投資，對鈾、銅及其他基建相關商品帶來正面影響。石油仍是能源結構中的重要一環，並可能繼續因地緣政治事件而出現階段性波動。然而，若能源價格長期維持高企，最終或會加快對替代能源、能源效益提升及電氣化的投資。長遠而言，這或會加強對支持能源轉型所需金屬及材料的需求，令石油以外的多元化商品投資機遇更值得關注。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。