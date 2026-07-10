10/07/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升47點子，兩連升報6.7989，續創近三年半高
《經濟通通訊社10日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7989，較上個交易日升47點子，兩連升，續創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱約60點，上個交易日報6.8036。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7989
|-47.00
|1歐元/人民幣
|7.7712
|+16.00
|100日圓/人民幣
|4.1876
|+13.00
|1港元/人民幣
|0.8675
|-3.70
|1英鎊/人民幣
|9.1157
|+59.00
|1澳元/人民幣
|4.7173
|+23.00
|1紐元/人民幣
|3.9150
|+296.00
|1新加坡/人民幣
|5.2606
|+21.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4278
|+107.00
|1加元/人民幣
|4.7970
|-29.00
|1人民幣/林吉特
|0.5992
|+0.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2046
|-769.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3998
|-121.00
|1人民幣/韓元
|221.9400
|+69.00