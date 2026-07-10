10/07/2026 14:26

【ＡＩ】中國據報考慮對DeepSeek等收緊AI技術管控

《經濟通通訊社10日專訊》中國大模型近年發展迅速，人工智能(AI)霸權之爭日趨激烈，《華爾街日報》引述知情人士稱，中國政府正考慮收緊對本土技術的管控。



報道稱，美國企業正在追捧較便宜的中國模型，目前DeepSeek和月之暗面(Moonshot AI)等中國公司的AI模型在美國矽谷大受歡迎，成為當地大小公司日常工作的核心。它們成本更低，成了OpenAI和Anthropic產品的替代方案與補充。



知情人士透露，中國官方近期已與國內生產最強大模型的AI實驗室展開磋商，商討如何保護其寶貴的專有技術。中國擔心，分享部分技術可能會給對手或其他惡意行為者帶來幫助，最終化作攻擊中國的武器。



*監管擬加強大模型推出前審查*



消息稱，正探討的措施包括在實驗室推出模型前實施更嚴格的監管審查。目前，計劃推出生成式AI服務的企業必須通過政府的一項審查程序，該程序側重於安全和防止濫用。官員們亦正在考慮，如果審查認定實驗室的產品包含敏感技術，或將要求其推遲公開發布，並限制外國實體等特定層級用戶的訪問權限。(ry)