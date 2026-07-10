10/07/2026 14:45

【ＡＩ】Kimi首張AI原生信用卡與美國運通、農業銀行合作，正式對外發行

《經濟通通訊社10日專訊》據《每日經濟新聞》今日報道，全球首張AI(人工智能)原生信用卡「Kimi信用卡」合作方已經敲定美國運通、農業銀行，並於當日正式對外發行。



對於合作，相關知情人士評價稱「一拍即合」。該項目從今年4月開始醞釀，短短幾個月，農業銀行和運通內部一路綠燈加急。



此前的6月12日，Kimi信用卡已經對外開放預約。據當時官方披露，這並非一張傳統意義上的信用卡。它是首張將AI服務納入核心權益體系的消費憑證--持卡人的每一筆消費，均可轉化為一定形式的Kimi算力額度，或直接兌換Agent(智能體)使用額度、高級功能權限等，實現「消費即獲生產力」的價值閉環。



具體到本次合作規則，上述知情人士透露，目前已達成的意向是，持卡人的日常消費積分可八折兌換Kimi會員權益。積分商城的積分兌換比例是1000︰1，最高支持50%用積分兌換。未來，三方還將探索智能體支付、Token額度和信用額度掛鈎、積分和算力雙向打通等更多可能性。



從合作方選擇來看，作為老牌金融服務公司，運通持卡人群以白領、跨境從業者、商務精英為主，這類人群是Kimi智能體等生產力AI服務的核心付費目標群體。借助運通，Kimi或可以降低海外市場獲客成本，加速全球化用戶擴張。(jq)