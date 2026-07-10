10/07/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升151點子，兩連升報6.7784，創近三周高

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7784，較上個交易日4時30分收盤價升151點子，兩連升，創6月22日以來近三周新高，全日在6.7766至6.7875之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升147點子，報6.7814。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7989，較上個交易日升47點子，兩連升，續創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱約60點。



市場人士表示，市場重新評估美伊戰爭以及美聯儲貨幣政策路徑，美元指數擴大跌勢，人民幣順勢回升。一外資行交易員認為，前幾天市場結匯需求有點下降，不過今日美元明顯回落，另外中間價亦釋放偏強信號，後續人民幣有望保持震盪偏升走勢。



招商銀行金融市場部認為，短期看美國通脹可能仍具有韌性，仍會制約美聯儲的降息時點和空間、限制美元下行空間，中期則重點關注美聯儲加息預期回調帶來的回落風險。(jq)