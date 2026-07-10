10/07/2026 08:38

【ＡＩ】SK海力士日內美國上市，定價149美元募資265億美元，創境外企業募資新高

《經濟通通訊社10日專訊》韓國SK海力士完成美國預託證券(ADR)發行，發行1.779億份，每份定價149美元，合計募資265億美元，完成美國史上境外企業規模最大的IPO。



在SK海力士將於周五在納斯達克掛牌之際，公司公告證實媒體先前報道的定價，一份美國預託證券對應十分之一在首爾交易所上市的普通股。據測算，本次發行定價較公司韓國普通股周四（9日）收市價溢價約3%。



數據顯示，265億美元的募資總額超越阿里巴巴赴美上市募資規模，名列全球史上第三大IPO。招股文件揭露，包括百富勤、Coatue Management和Situational Awareness Partners在內的機構已對高達70億美元的美國預託證券表達投資意願。(rc)