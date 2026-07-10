10/07/2026 09:09

【ＡＩ】OpenAI產品與業務負責人西莫因病離職，改任公司顧問

《經濟通通訊社10日專訊》OpenAI產品與業務負責人西莫(Fidji Simo)周四（9日）宣布，將辭去現有職務，專心調養身體，因為她所患的一種慢性病近期出現嚴重惡化。她表示，將擔任公司兼職顧問。



西莫在2019年確診姿勢性心搏過速症候群（簡稱POTS）。她表示，自己耗費大量時間往返醫院，長期應對各類病症、接受治療、處理醫保相關事宜，還要承受病情帶來的未知焦慮，以及身為慢性病患者需要承擔的種種無人知曉的瑣事。



西莫已於今年4月暫離OpenAI休病假。在她離職期間，OpenAI總裁布羅克曼接手負責產品相關工作。OpenAI CEO奧特曼在X平台上表示，他十分感謝西莫為公司做出的貢獻，同時也珍惜與她的情誼，欣賞她的為人。(rc)