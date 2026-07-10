10/07/2026 09:10

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▷ 工作小組將審視政策制定關鍵領域做法

▷ 負責人包括前央行官員、學者及企業主管 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社10日專訊》聯儲局主席沃什公布五個工作小組的負責人名單。這些工作小組將審視聯儲局在政策制定關鍵領域的做法，並可能推動大規模改革。工作小組負責人包括知名學者、央行前官員和企業主管。五個工作小組將分別研究溝通機制、資產負債表、聯儲局現有資料來源的使用和依賴、生產力與就業，以及通脹框架。沃什周四（9日）在聲明中表示：「每個工作小組都將仔細考慮政策制定者的方法、分析工具以及政策框架是否可以改進。目標很明確，確保聯儲局在這個關鍵時期能夠處於最有利的位置，以實現我們的目標。」負責人包括英倫銀行前總裁Mervyn King、華盛頓大學學者Peter Fisher，以及巴西央行前總裁Arminio Fraga，他們將共同領導溝通機制工作小組。哈佛大學的Karen Dynan、印度央行前總裁Raghuram Rajan，以及哈佛大學經濟學教授Jeremy Stein將共同領導資產負債表工作小組。哈佛大學的Raj Chetty、沃爾瑪前CEO Doug McMillon，以及芝加哥大學的Kevin Murphy將共同領導數據工作小組。Andreessen Horowitz的Marc Andreessen、史丹佛大學的Charles I Jones，以及微軟執行副總裁兼Xbox CEO Asha Sharma將領導生產力與就業工作小組。哈佛大學的Greg Mankiw、紐約大學的Thomas Sargent，以及國際結算銀行前經濟顧問William White將領導通脹框架工作小組。(rc)