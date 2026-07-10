10/07/2026 11:05

【ＡＩ】OpenAI與Anthropic員工IPO後暴富，財力夠買三藩市近三成房產

《經濟通通訊社10日專訊》地產經紀公司Redfin發布的最新分析報告顯示，隨著OpenAI和Anthropic兩家AI巨企籌備上市，其員工憑藉IPO帶來的暴富，足夠買下三藩市都會區近三成的房產。



Redfin的分析指出，透過兩家公司的IPO所創造的財富，OpenAI和Anthropic的現任及前任員工合計可買下三藩市都會區約29%的住房。這並非僅指市場上的在售房屋，而是整個都會區所有房屋總量。



其中，OpenAI員工是購買主力。Redfin估算，該公司員工在稅後持有約1350億美元的股權，據此可買下三藩市都會區約20%的房屋。若將目光轉向其中的聖荷西或奧克蘭，這一比例也分別達到15%。



根據公開資料，OpenAI已向員工授予約800億美元的已歸屬股權，並設有額外的500億美元股票授予池，員工持股約佔公司總股本的26%。



Anthropic員工同樣實力不俗。 Redfin估算稅後股權約630億美元，可購買三藩市都會區約9%的住房，或奧克蘭地區約7%的住房。(rc)