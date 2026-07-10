10/07/2026 11:09

【外圍經濟】迅銷股價創4個月最大跌幅，日圓貶值逼使秋冬裝加價4%

《經濟通通訊社10日專訊》迅銷雖然第三季業績超越市場預期，惟分析指利好因素已基本被市場消化。迅銷股價周五（10日）於東京證券交易所曾急挫5.1%，創下自3月9日以來最大單日盤中跌幅。



分析指出，日圓持續疲弱對日本本土內需的負面影響，亦加劇了市場的觀望情緒。迅銷財務總監岡崎健周四（9日）在業績會上警告，由於日圓持續疲弱，集團將逼不得已將所有秋冬產品的價格調高4%。他坦言形勢愈趨嚴峻，雖然公司已進行外匯遠期套期保值，但未覆蓋的成本仍會帶來打擊。



迅銷公布截至5月底止第三季經營利潤達2140億日圓（約13億美元），優於預期，並上調了全年利潤預測。岩井Cosmo證券分析師菅原拓表示，儘管業績表現理想，但海外業務強勁帶來的利好已反映在股價中，不少投資者選擇「趁好消息出貨」鎖定利潤。(rc)