10/07/2026 14:09

【ＡＩ】AI浪潮帶來稅收紅利，韓國政府擬設專項基金支援青年就業

《經濟通通訊社10日專訊》韓國勞動部長金榮訓表示，韓國計劃將人工智能(AI)熱潮推動 晶片產業繁榮所帶來的部分超額稅收收入用於支援年輕人。



金榮訓周四（9日）受彭訪時表示：「核心理念是把這筆資金用於投資新興產業和年輕人。」他談及的是韓國政府計劃設立的一隻新投資基金。



韓國擁有三星電子和SK海力士兩大記憶晶片巨企。隨著AI需求激增推高企業利潤，韓國今年有望迎來大幅增加的企業稅收入。韓國總統辦公室本周早些時候宣布，將利用超出原先預測的稅收收入設立一隻投資基金，為長期經濟增長引擎提供支援。



金榮訓表示，該基金的規模、運作方式等細節，將在總統李在明本周末結束對蒙古訪問返國後，舉行的國家預算戰略會議上討論。(rc)