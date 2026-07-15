10/07/2026 08:03

【企業盈喜】大族數控(03200)料中期賺最多10億人幣升2.8倍，收入增逾倍

《經濟通通訊社10日專訊》受惠AI熱潮帶動相關基建投資，大族數控(03200)(深:301200)發盈喜，預期截至6月30日止中期盈利9億至10億元（人民幣．下同），升2.4至2.79倍。



該集團指，預期扣除非經常性損益後的盈利9億至10億元，升2.6至3倍，業績變化因AI服務器和高速網絡交換機等計算基礎設施大規模部署，為PCB行業結構性增長提供動能，該集團緊抓行業龍頭客戶擴產及新產品研發帶來的投資機遇，AIPCB相關解決方案營收佔比顯著提升，應用於保障新一代高頻高速PCB信號及電源完整性的高精度背鑽方案、高階及mSAP工藝HDI鑽孔方案、高精度成型方案等相關高附加值產品產銷兩旺，促使營收結構得到進一步優化，中期營業收入增長1倍以上。(wh)