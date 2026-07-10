10/07/2026 08:10

【企業盈喜】紫金礦業(02899)料中期淨利潤391億人幣增68%，礦金增產15%

《經濟通通訊社10日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，預期截至6月30日止中期歸屬於上市公司股東的淨利潤約391億元（人民幣．下同），增幅約68%。



該集團指，預計中期歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約379億元，增幅約75%。其中，今年第二季度預計歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約194億元，按季增加約5%。



該集團指業績預期因儘管金屬市場價格震盪波動，行業整體面臨多重外部擾動因素，但集團各項主營業務仍穩步推進，其中礦產金47噸，升15%，礦產銅產量跌6%，當量碳酸鋰產量升逾5倍，及期內產品銷售價格大幅上升，稀貴金屬如鉬、鎢、錫，以及硫精礦、硫酸等產品利潤大幅增加。(wh)