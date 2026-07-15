10/07/2026 08:00
【企業盈喜】兆易創新(03986)料中期淨利潤69億人幣升近11倍，收入增1.8倍
《經濟通通訊社10日專訊》受惠存儲晶片超級周期，兆易創新(03986)(滬:603986)發布盈喜，預期截至6月30日止中期淨利潤69億元（人民幣．下同），升10.99倍。
該集團指，預計中期扣除非經常性損益的淨利潤48.5億元左右，增長7.9倍左右，預計上半年營業收入115億元左右，增長約1.8倍左右。
該集團指，期內存儲晶片行業供給緊張，集團存儲晶片產品量價齊升，存儲業務盈利水平提升。微控制器產品受益於工業、消費及汽車等領域的需求拉動，出貨規模亦較好增長。集團收入規模與盈利質量同步提升，帶動整體經營業績大幅增長。(wh)
該集團指，預計中期扣除非經常性損益的淨利潤48.5億元左右，增長7.9倍左右，預計上半年營業收入115億元左右，增長約1.8倍左右。
該集團指，期內存儲晶片行業供給緊張，集團存儲晶片產品量價齊升，存儲業務盈利水平提升。微控制器產品受益於工業、消費及汽車等領域的需求拉動，出貨規模亦較好增長。集團收入規模與盈利質量同步提升，帶動整體經營業績大幅增長。(wh)