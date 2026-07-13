13/07/2026 11:19

《外資精點》大摩：紫金中期股息有所增加，予「增持」評級

《經濟通通訊社13日專訊》大摩發表研究報告指出，紫金(02899)2026年上半年中期股息為每股0.42元人民幣，高於2026年6月年度股東大會批准的最低金額每股0.38元人民幣。這意味著半年股息率為29%，高於2025年上半年的25%（每股0.22元人民幣）；2025財年（含股票回購）股利率為33%。A股和H股的半年股息殖利率分別約為1.5%和1.6%。



大摩預計，紫金在2026財政年度的每股盈利將達3.01元人民幣，較2025年的1.89元人民幣顯著增長，料2026年營業收入為4966.68億元人民幣，2026年EBITDA錄得1453.75億元人民幣。



大摩指出，予目標價55港元，並維持「增持」評級。



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