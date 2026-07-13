24,213.72
+38.60
(+0.16%)
3,913.79
-82.37
(-2.061%)
4,695.38
-85.41
(-1.787%)
14,522.85
-523.82
(-3.481%)
63,096.3100
-683.6900
(-1.072%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
63,096.31
-683.69
-1.072%
1,783.5100
-23.2900
-1.289%
13/07/2026 18:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.914
|100.952
|-0.038
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.98/02
|162.06/10
|161.68/72
|歐元/美元
|1.1429/33
|1.1434/38
|1.1415/19
|英鎊/美元
|1.3389/93
|1.3393/97
|1.3399/03
|美元/瑞郎
|0.8091/95
|0.8080/84
|0.8085/89
|美元/加元
|1.4139/43
|1.4134/38
|1.4153/57
|澳元/美元
|0.6939/43
|0.6940/44
|0.6952/56
|紐元/美元
|0.5778/82
|0.5782/86
|0.5761/65
|美元/人民幣
|6.7776/80
|6.7806/10
|6.7773/77
|美元/港元
|7.8383/87
|7.8392/96
|7.8395/99
*上述報價只供參考用