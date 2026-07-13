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13/07/2026 09:08
美匯指數報101.130，美伊局勢惡化霍峽重新關閉
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.130
|100.952
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.06/10
|161.88/92
|161.68/72
|歐元/美元
|1.1394/98
|1.1402/06
|1.1415/19
|英鎊/美元
|1.3375/79
|1.3384/88
|1.3399/03
|美元/瑞郎
|0.8100/04
|0.8093/97
|0.8085/89
|美元/加元
|1.4167/71
|1.4163/67
|1.4153/57
|澳元/美元
|0.6932/36
|0.6940/44
|0.6952/56
|紐元/美元
|0.5749/53
|0.5756/60
|0.5761/65
|美元/人民幣
|6.7758/62
|6.7773/77
|6.7773/77
|美元/港元
|7.8400/04
|7.8396/00
|7.8395/99
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