13/07/2026 10:48

【ＡＩ】晶片巨頭拖累大市，韓股跌幅擴大至6.1%，金融監督院加強控管ETF槓桿

《經濟通通訊社13日專訊》韓國股市周一盤中跌幅擴大，KOSPI下跌6.1%，至7021.86點，逼近7000點心理關口。SK海力士大跌10%，成為拖累韓股下行的主要因素。



SK海力士(US.SKHYV)上周五（10日）的美國ADR大漲13%，募股融資金額創下外國企業赴美上市之最，但在中東局勢惡化，及AI泡沫恐慌上升情況下，未能提振其在韓國市場表現。



此外，三星電子跌幅亦達5.7%。韓國交易所(KRX)實施了暫停程式化賣單5分鐘，以防止自動算法交易進一步引發恐慌性連鎖拋售。



在韓股持續陷入波動之際，韓國金融監督院院長李燦鎮周一會見20家資產管理公司的首席執行官，和韓國金融投資協會的負責人。他呼籲這些公司，宣傳ETF產品時確保投資信息的准確性。



*韓國央行下場為晶片業背書*



不過，韓國央行同日發布報告，為晶片業前景背書，認為全球半導體市場仍供不應求，預計當前由AI驅動的超級周期還將持續一段時間，試圖打消投資者對晶片周期已見頂的擔憂。



報告表示：「盡管AI基礎設施相關投資大幅推高了半導體需求，但產能擴張進度一直較為緩慢，半導體行業周期尚未出現放緩跡象。」「全球半導體市場的增長擴張態勢，預計還將維持相當長一段時間。」(jf)