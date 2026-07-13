13/07/2026 13:05

【ＡＩ】SK海力士在首爾重挫逾13%，韓股黑色星期一觸發熔斷

《經濟通通訊社13日專訊》美伊持續衝突推高市場避險，MSCI亞太地區指數周一（13日）下跌1.1%，報268.49點。其中韓股遭遇黑色星期一，SK海力士在首爾重挫逾13%，KOSPI指數觸發熔斷。



SK海力士跌至逾一個月以來的最低水平，拖累KOSPI下挫8%，觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘。該公司美國預託證券(ADR)上周五（10日）大漲13%，募股融資金額創下外國企業赴美上市之最。



首爾對沖基金Petra Capital Management管理合夥人Chan H Lee表示，儘管該公司在美國上市非常成功，但市場早已反映了大部分利多。周一股價走弱，是典型的「利多出盡」反應，以及投資人獲利了結，而非基本面有何變化。



*中東衝突引發油價勁升美債下跌*



在亞洲股指受壓的同時，油價勁升，美債下跌，因投資者擔憂美伊衝突導致能源價格上漲，將令通脹高企和利率長期維持高位。



布蘭特期油上漲超過4%，升至79美元上方。美匯指數走強，處於101上方。現貨黃金一度下跌1.4%，至每盎司4060美元附近。



美債孳息率全線上揚，其中對利率較為敏感的2年期國債上漲3個基點，至4.24%，為2025年2月以來最高水平。澳洲和日本國債孳息率也走高。(jf)