13/07/2026 09:08

據報財資市場公會諮詢業界，研推離岸人幣新利率基準CNH HONIA

《經濟通通訊社13日專訊》繼中港兩地監管機構早前公布11項措施推動離岸人民幣市場發展後，本港財資界再有新動作。據《信報》報道指，財資市場公會（TMA）已向業界展開諮詢，就增設新的離岸人民幣利率基準（CNH HONIA）徵集意見，旨在建立一個更能反映實際成交情況的優化利率基準。



消息指，是次諮詢的重點是引入參考港元隔夜平均指數（HONIA）編製方式的新人民幣利率基準，以實際成交數據為基礎。業界普遍認為，一個更貼近市場真實交易水平的利率基準，是促進市場對沖及衍生工具交易、貸款定價以及債券發行定價的關鍵要素。隨著人民銀行近期將債券通南向通年度投資額度擴大至8000億元人民幣，離岸人民幣市場擴容步伐加快，市場對完善相關利率基準的需求亦更為迫切。(ul)