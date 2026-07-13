13/07/2026 08:42

【開市Ｇｏ】美伊不和收場油價跳漲，有色股密集發盈喜，騰訊擬購Manus

【要聞盤點】



1、美股三大指數周五(10日)走勢向上，道指收市升149.6點，或0.29%，報52637.01點；標指升31.75點，或0.42%，報7575.39點；納指升74.72點，或0.29%，報26281.61點。中國金龍指數跌14點。日經指數今早開報68422點，無升跌。



2、美國軍方一周內四次空襲伊朗，伊朗對科威特、約旦及卡塔爾等美國在中東盟友發動報復襲擊，並拒絕談判，除非華府滿足恢復伊朗石油出口正常化等條件。美國總統特朗普在社交平台發文指，兩國停火協議已結束。



3、伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽直至另行通知，美國中央司令部否認有關說法，強調該航道仍對所有船隻開放，美軍已準備確保航行自由。原油期貨周一亞洲時段初段跳升逾3%。伊朗最高領袖穆傑塔巴聲稱必須為父報仇。特朗普就針對其本人的暗殺威脅發出警告，指伊朗若敢行刺，將遭美軍徹底毀滅。



4、美聯儲在新任主席沃什上任後首份半年度貨幣政策報告中，重申致力實現價格穩定，整體基調對美國經濟較為樂觀。



5、SK海力士上周五登陸美股，收盤上漲13%。該公司行政總裁預計記憶晶片短缺將持續至2030年後。SK集團會長崔泰源表示，可能再次在美國發行股票，並考慮讓客戶租賃記憶晶片以緩解產能瓶頸。



6、中國據報指示部分大型煉油企業維持高位成品油產量，以防伊朗局勢變化再度阻礙供應。



7、中證監批准快時尚品牌希音SHEIN推進香港上市計劃，希音擬在香港首次公開招股發行不多於3.416億股H股。



8、中國國家能源局表示，7月10日全國用電負荷達15.18億千瓦，創今年以來歷史新高，主要受互聯網數據中心及充換電服務用電量大增帶動。



9、蘋果公司起訴OpenAI竊取商業秘密，指控該人工智能公司及其硬件負責人有組織竊取蘋果未來產品的機密資料。



10、本港政府公布2026年7至9月季度賣地計劃。發展局局長甯漢豪表示，本季將以招標方式推出九龍何文田佛光街一幅中小型住宅用地，預計提供約250個單位；洪水橋/厦村新發展區片區住宅用地亦計入供應，合共帶來約一萬個私人住宅單位。



【焦點股】



騰訊(00700)

- 據報正牽頭真格基金、HSG等原始股東計劃以不低於20億美元的價格從Meta回購Manus



紫金礦業(02899)

- 派中期股息每股42分人民幣，派發總額逾111億人幣



洛陽鉬業(03993)

- 料中期賺最多165億人民幣升90%，銅產品量價雙升



中國宏橋(01378)

- 料中期淨利潤增39%，受惠鋁合金產品售價升



佳鑫國際資源(03858)

- 料中期虧轉賺最多逾15億元，受惠鎢精礦均價大漲



石藥集團(01093)

- 與阿斯利康合作開發，收到2500萬美元研發里程碑付款



萬順集團(01746)

- 執董兼主席張元通潛在售75%股權訂意向或觸發強購，今早復牌



萬科企業(02202)

- 料中期虧損擴至最多150億人民幣，新增資產減值



九龍倉置業(01997)

- 傳考慮出售其位於新加坡頂級購物區烏節路的房地產投資組合



牧原股份(02714)

- 料中期盈轉虧最多67億人民幣，豬銷售均價跌28%拖累



廣汽集團(02238)

- 料中期虧損擴至近46億人民幣，受累自主品牌虧損增加



中船防務(00317)

- 料中期盈利最多近9億人民幣升69%，船舶行業高景氣



五一視界(06651)

- 與環天智慧聯合定制商業遙感衛星，計劃明年底完成發射組網



英矽智能(03696)

- 與康哲藥業(00867)達合作，最多獲對方12億元人幣里程碑付款兼銷售分成







【油金報價】



紐約期油下跌3.43%，報73.86美元/桶



布蘭特期油上升3.34%，報78.55美元/桶



黃金現貨下跌0.97%，報4081.31美元/盎司



黃金期貨下跌0.68%，報4085.65美元/盎司