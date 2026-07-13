13/07/2026 11:48

《宏觀脈動－吳永強》金價光芒暫淡，長期價值未變

《宏觀脈動》金價在今年1月創出歷史高位後便輾轉向下，年初至上周五（7月10日）暫累跌近半成。單計6月，金價回吐幅度達11.7%，是2008年10月以來表現最差的一個月。展望第三季，偏高的實質利率、強勢美元及投資者獲利回吐，仍可能限制金價表現。不過，在全球央行持續分散儲備、主要經濟體財政風險上升，以及加息周期未必重臨的情況下，黃金中長期配置價值仍然存在。



金價自2023年起至今年首季的表現氣勢如虹，1月時更創出每盎司5595美元的歷史新高。自價格及市場倉位升至較高水平後，金價對利率、美元及資金流向的變化亦更為敏感。



美伊烽煙自2月底升起，地緣政治風險通常有利黃金避險需求，但今次的衝突令石油供應大受影響，進而使通脹上升，令加息預期升溫，帶動美債名義及實質收益率向上，持有無利息的黃金之機會成本增加。與此同時，美國聯儲局主席沃什上場後釋出較強硬的政策訊號，成功重塑聯儲局的獨立性，美元因而獲得支持，令去年一度盛行的美元「貶值交易(Debasement Trade)」退潮。疊加金價過去3年累計超過一倍的升幅令獲利盤趁機鎖定利潤，使得近年表現耀眼的黃金突然變得暗淡無光。



美伊和談前景仍然不明朗，雙方近日再次駁火，布蘭特油價由近期低位每桶71美元回升至80美元，通脹或持續維持在較高水平，使利率維持在高位更長時間(higher for longer)的預期進一步升溫。基於實質利率及美元走勢料會繼續偏強，我們亦已將今年黃金的目標價由5600美元下調至4600美元。我們預期，金價在第三季走勢主要作區間震盪，每盎司4000美元已見較明顯支持。金價若要重拾升勢，需要通脹預期降溫、聯儲局轉鴿、實質收益率下跌和黃金ETF重新錄得持續資金淨流入等因素配合。



中長期而言，黃金的投資價值仍然穩固，短期逆風不改中長期向上的走勢。根據歐洲央行的報告，黃金2025年於全球央行儲備資產中的佔比達27%，首次超越美債。黃金的比例上升，部分源於金價上漲帶來的估值效應，但亦反映在長期「去美元化」邏輯未有改變的情況下，部分央行及機構投資者希望降低儲備資產對單一貨幣及主權信用風險的依賴。事實上，世界黃金協會上月發布的報告顯示，受訪的74間央行中，有45%表示計劃在未來一年內繼續增持黃金，比例是2018年有數據以來最高的一年。另一方面，我們預期聯儲局今年將會加息一次，但暫時未有足夠證據顯示會持續加息，故此展開新一輪持續加息周期的機會不大。若市場其後逐步下調明年的加息預期，實質收益率及美元壓力有望緩和，屆時金價的中長期表現有望改善。與此同時，美伊戰爭成本帶來國防開支增加，以及特朗普徵收對等關稅的如意算盤未能打響，或令對美國財政狀況的擔憂回歸，同樣有利黃金。



配置策略方面，投資者在短期可捕捉區間上落的機會，波幅料介乎每盎司4000美元至4250美元。中長期布局方面，投資者應繼續在投資組合中配置一定比例的黃金，並伺機低吸，全年目標價為每盎司4600美元。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



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