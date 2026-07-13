13/07/2026 15:43

【外圍經濟】Netflix將發布第二季財報，市場聚焦增長隱憂

《經濟通通訊社13日專訊》Netflix拉開本季財報揭露的序幕，將於周四（16日）發布第二季財務數據。



近期Netflix股價持續走低，投資者正擔憂公司未來的增長前景。股價自去年同期觸及史上最高點以來，已累計下跌44%，同期標普500指數卻上漲22%。



第一季財報顯示，Netflix實際業績優於先前預期，營收年增16.2%，較市場預期高出近一個百分點。但投資者的目光更聚焦於公司給出的第二季營收增長指引，放緩至13.5%。一個無法迴避的現實是，Netflix業務已步入成熟期，未來增長只能依靠向訂閱用戶加價，同時寄望在廣告市場搶佔可觀份額。



此外，媒體上周發布的一則報道加劇市場擔憂，Netflix多部劇集第二季觀眾流失嚴重，即觀眾只看完第一季，不點開第二季。如今串流內容選擇極多，各平台層出不窮，用戶又能輕鬆退訂，這對整個產業所有參與者而言都是一道難題，業界龍頭Netflix無法倖免。(rc)