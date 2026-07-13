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13/07/2026 15:04
紐元兌美元報0.5760，新西蘭服務業表現指數回升至50.6重拾擴張
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|100.952
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.23/27
|162.26/30
|161.68/72
|歐元/美元
|1.1399/03
|1.1397/01
|1.1415/19
|英鎊/美元
|1.3376/80
|1.3377/81
|1.3399/03
|美元/瑞郎
|0.8092/96
|0.8098/02
|0.8085/89
|美元/加元
|1.4161/65
|1.4161/65
|1.4153/57
|澳元/美元
|0.6926/30
|0.6928/32
|0.6952/56
|紐元/美元
|0.5758/62
|0.5754/58
|0.5761/65
|美元/人民幣
|6.7825/29
|6.7848/52
|6.7773/77
|美元/港元
|7.8384/88
|7.8389/93
|7.8395/99
上述報價只供參考用