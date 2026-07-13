13/07/2026 15:49

【ＡＩ】富途證券：推出全新內置自研AI Agent「專家模式」

《經濟通通訊社13日專訊》富途證券今日宣布，推出全新內置自研Agent「專家模式」，以專業、簡易、專屬、安全的Agentic AI+Skills的全新架構，將智能投資力量交到每位投資者手中，引領零售投資者(Retail investor)蛻變為進階零售投資者(Protail investor)，開啟Agentic Investing時代。



是次升級，標誌著全港迎來首個真正貫穿「信息一決策一執行」投資者全鏈路的Al，且並非簡單的功能疊加，而是一次底層架構的範式轉移-從被動問答的AI助手，進化為具備獨立思考、主動規劃、進階反思，再到執行的智能投資夥伴。



富途證券董事總經理謝志堅表示，集團以領先的金融科技為核心，成功打破了傳統金融的壁壘，重塑了香港零售金融的服務生態與交易體驗，將持續完善並升級AI產品矩陣，將機構級工具賦能給每一位投資者，引領交易進化。



富途AI增長中心負責人姚文清表示，市場上不乏冠以AI之名的投資工具，但絕大多數仍困於「問一句、答一句」初級形態的問答工具--面對複雜的跨市場、跨資產分析需求時力不從心，更不用說將洞察無縫轉化為實際交易。富途Al此次升級，正是要終結這種淺層互動的時代，重新定義AI投資的邊界。(kl)