13/07/2026 10:22

港交所陳翊庭:需建設多元資產生態圈，惟短期內未必對財務收入有顯著提升

《經濟通通訊社13日專訊》港交所(00388)行政總裁陳翊庭接受本地傳媒訪問表示，金融市場風雲變幻，資金在「冒險」及「避險」之間輪轉極快，市道好時資金會湧向股市，但如果一旦出現風險，「避風港資產」需求上升，而香港缺乏相應產品時，資金就會流向其他市場，因此港交所必須告別「獨沽一味」，需要建設多元資產生態圈，形容是「開天辟地」的大工程，不過短期內未必對財務收入有立竿見影的提升。



陳翊庭提及，隨著人民幣國際化，外商透過貿易持有的人民幣愈來愈多，對相關投資工具有龐大需求，相信較高息的企業債、中國國債及政府債等可獲青睞，港交所未來會製造更多應用場景及固定收益產品，吸納貿易產出人民幣，又透露早前跟隨特首出訪哈薩克，發現當地企業在本土銀行的借貸利息高達14至18厘，而來港發行俗稱「點心債」的離岸人民幣債券的成本要低得多，哈薩克企業有濃厚興趣，港交所已派出團隊跟進。



陳翊庭指出，目標把香港建設成配備齊全的國際金融中心「One-Stop Shop」，除了股票市場，亦提供全方位資產配置與風險管理工具，即使出現地緣局勢風險，仍能確保資金可以留在香港。(bn)