13/07/2026 10:30
工銀亞洲:啟動「人民幣業務資金安排」新措施下首批交易
《經濟通通訊社13日專訊》金管局上周五（10日）起將人民幣業務資金安排(RBF)規模，由2000億元人民幣擴大至5000億元人民幣，並新設9個月、2年及3年期限。
工銀亞洲表示，配合金管局推RBF優化措施，於同日上午迅速確認首批交易，為企業提供涵蓋9個月、2年及3年等不同期限且低成本的人民幣融資解決方案，對接實體經濟融資需求。
工銀亞洲表示，擴大RBF總規模有助該行全方面支持企業客戶貿易融資、營運資金、中長期跨境項目融資等多元融資需求，進一步釋放離岸市場人民幣流動性。該行稱，致力深化跨境人民幣業務發展，積極拓展業務覆蓋面，於2026年上半年發放人民幣貸款近800億元，按年增長12%。(bn)
工銀亞洲表示，配合金管局推RBF優化措施，於同日上午迅速確認首批交易，為企業提供涵蓋9個月、2年及3年等不同期限且低成本的人民幣融資解決方案，對接實體經濟融資需求。
工銀亞洲表示，擴大RBF總規模有助該行全方面支持企業客戶貿易融資、營運資金、中長期跨境項目融資等多元融資需求，進一步釋放離岸市場人民幣流動性。該行稱，致力深化跨境人民幣業務發展，積極拓展業務覆蓋面，於2026年上半年發放人民幣貸款近800億元，按年增長12%。(bn)