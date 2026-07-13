13/07/2026 11:27
《港元利率》港元拆息普遍窄幅上落，一個月拆息報2.66厘，三個月拆息報2.94厘
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息普遍窄幅上落，而與樓按相關的一個月拆息報2.66042厘，跌0.071基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.93649厘，跌0.071基點。
隔夜息報2.64119厘，跌5.22基點；一周拆息無升跌，報2.6厘，兩周則升0.637基點，報2.60637厘。長息方面，六個月拆息升0.071基點，報3.17964厘，一年期則跌0.709基點，報3.54958厘。
港元匯價今日在7.8405-7.8383之間上落，最新報7.8385。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.64119厘，跌5.22基點；一周拆息無升跌，報2.6厘，兩周則升0.637基點，報2.60637厘。長息方面，六個月拆息升0.071基點，報3.17964厘，一年期則跌0.709基點，報3.54958厘。
港元匯價今日在7.8405-7.8383之間上落，最新報7.8385。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.64119
|-5.22
|一周
|2.6
|-
|兩周
|2.60637
|+0.637
|一個月
|2.66042
|-0.071
|兩個月
|2.85
|-
|三個月
|2.93649
|-0.071
|六個月
|3.17964
|+0.071
|一年
|3.54958
|-0.709
資料來源：香港銀行公會