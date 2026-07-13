13/07/2026 11:27

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.64119 -5.22 一周 2.6 - 兩周 2.60637 +0.637 一個月 2.66042 -0.071 兩個月 2.85 - 三個月 2.93649 -0.071 六個月 3.17964 +0.071 一年 3.54958 -0.709

《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息普遍窄幅上落，而與樓按相關的一個月拆息報2.66042厘，跌0.071基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.93649厘，跌0.071基點。隔夜息報2.64119厘，跌5.22基點；一周拆息無升跌，報2.6厘，兩周則升0.637基點，報2.60637厘。長息方面，六個月拆息升0.071基點，報3.17964厘，一年期則跌0.709基點，報3.54958厘。港元匯價今日在7.8405-7.8383之間上落，最新報7.8385。資料來源：香港銀行公會