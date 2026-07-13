13/07/2026 10:30

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞士嘉盛下調新興市場股票評級至中性

▷ 資產配置由黃金轉向大宗商品

▷ 6月底增持大宗商品因價格回調 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道13日專訊》瑞士嘉盛銀行首席投資總監Philipp Bartschi指，該行下調新興市場股票評級至中性，資產配置由黃金轉向大宗商品。他指，經歷上半年環球金融市場的亮麗表現，踏入下半年，市場氣氛轉趨審慎樂觀。整體資產配置方面，該行對股票維持輕微超配，但鑑於市場波動加劇，已將新興市場股票的評級下調至中性水平。與此同時，隨著大宗商品價格早前出現回調，該行已於6月底趁低吸納，並再度上調大宗商品配置。大宗商品在多元化投資組合中扮演重要角色，在當前宏觀環境下，可提供對抗通脹的有效保障。*AI推動美國經濟強勁增長，中國經濟增長動力放緩*美國宏觀經濟增長勢頭保持穩健，與人工智能相關的基建開支仍然是其核心增長動力，持續支撐製造業表現、勞動力需求及企業盈利。儘管實際可支配收入有所下滑，但在財富效應及低儲蓄利率的支持下，消費者開支仍展現強勁韌性。然而，隨著通脹壓力持續上升，聯儲局實質上已捨棄寬鬆貨幣政策。新任聯儲局主席沃什在其首次議息會議上，並未反對聯邦公開市場委員會(FOMC)轉向偏鷹的貨幣政策立場。他又重申了2%的通脹目標，並對未來加息持開放態度。雖然人工智能的大規模應用長遠或具抑制通脹的作用，但目前數據顯示，其實際應用仍落後於理論潛力，因此短期內難以左右聯儲局的貨幣政策走向。中國經濟增長動力較第一季度的強勁表現有所放緩。與人工智能及綠色能源供應鏈相關的出口依然穩健，惟內需、消費者信心及企業盈利均有所轉弱。房地產市場的整固壓力雖略為放緩但仍然持續。亞洲其他地區方面，融入人工智能供應鏈的經濟體表現相對較佳；相反，油價繼續因美伊衝突而受壓，因而令依賴能源進口的國家較受影響。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。