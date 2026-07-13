13/07/2026 09:05
《比拼華爾街－溫傑》後市留意通脹情況，博通獲得大訂單（有片）
《比拼華爾街》由於筆者於上周五（10日）出差，並預計於周日晚上或周一凌晨才回到香港，所以提早準備以下文章。
*伊朗戰爭料只帶來短期波動*
執筆之時為上周四（9日）晚上，美股開市表現不一，反映市場在中東局勢急劇升溫下保持審慎。其後三大指數均錄得升幅，主要受惠部分資金流入科技板塊。回顧上周三（8日），美國與伊朗局勢急轉直下，成為拖累市場的主因。兩國再度爆發軍事衝突，美國總統特朗普直言停戰已告終，並威脅在霍爾木茲海峽採取封鎖行動。
筆者維持以往觀點，伊朗戰爭的最差情況料已過去，只是戰爭未完全停止下，仍會間中為資本市場帶來波動。市場仍在重新評估衝突的持續性及其對能源供應的潛在影響，後市繼續留意油價及債息變動。
*聯儲局高度警惕通脹黏性*
除了地緣風險，美國聯儲局最新公布的會議紀錄亦成為市場關注焦點。紀要顯示，在新任主席沃什主持下，決策層雖一致同意將聯邦基金利率維持在3.5厘至3.75厘不變，但對通脹黏性及後續政策路徑仍保持高度警惕。紀要反映出沃什上任後的政策取態更著重「雙向風險」管理：若物價壓力持續緩和，委員普遍預期未來數月有機會維持現有區間甚至啟動減息；另一方面，紀要亦罕有地點出多項可能重新推高通脹的因素，包括能源價格飆升、關稅政策收緊，以及人工智能熱潮帶動的需求擴張。
值得注意的是，紀要特別提及AI帶來的「需求衝擊」可能成為新的通脹來源，顯示決策層開始將科技周期納入政策框架。若上述因素同時出現，通脹或再度上行，當局便可能需要重新收緊貨幣政策。整體而言，紀要語氣偏向審慎，短期內難以釋出明確的寬鬆訊號。市場在地緣風險與政策不確定性夾擊下，短線波動料持續偏高。
個股方面，筆者曾於本欄及節目中分析博通(Broadcom)(US.AVGO)，當時結論是認為其前景吸引，進取投資者可於約360美元附近水平部署首注，並作中線投資。集團近日又有新消息，所以本周作出跟進。
*蘋果加強與博通合作*
蘋果落實與博通達成新的多年期合作，將由博通設計及生產定制晶片組件，以及尖端的無線連接技術。相關項目規模龐大，預期價值超過300億美元，並將生產逾150億顆美國製造的晶片。這項協議亦是蘋果迄今對「美國製造計劃(AMP)」最大規模的投資，顯示兩間企業在供應鏈本土化上的合作進入新階段。
在目前科技股估值受壓的環境下，博通能獲得大型客戶的長期訂單，對市場情緒具一定支撐作用。筆者維持早前判斷，集團前景理想，只是估值略嫌偏高（2026財年的預測市盈率達30倍，截至2026年11月）。大家可待其股價稍稍回落（上述消息公布後集團股價向好）至約360美元時分段買入。
立即去片： https://media.etnet.com.hk/video/content/news/features/interview/2026/07/20260713_Live_Kenny_aw.mp4
《香港股票分析師協會理事 溫傑》
*筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
*伊朗戰爭料只帶來短期波動*
執筆之時為上周四（9日）晚上，美股開市表現不一，反映市場在中東局勢急劇升溫下保持審慎。其後三大指數均錄得升幅，主要受惠部分資金流入科技板塊。回顧上周三（8日），美國與伊朗局勢急轉直下，成為拖累市場的主因。兩國再度爆發軍事衝突，美國總統特朗普直言停戰已告終，並威脅在霍爾木茲海峽採取封鎖行動。
筆者維持以往觀點，伊朗戰爭的最差情況料已過去，只是戰爭未完全停止下，仍會間中為資本市場帶來波動。市場仍在重新評估衝突的持續性及其對能源供應的潛在影響，後市繼續留意油價及債息變動。
*聯儲局高度警惕通脹黏性*
除了地緣風險，美國聯儲局最新公布的會議紀錄亦成為市場關注焦點。紀要顯示，在新任主席沃什主持下，決策層雖一致同意將聯邦基金利率維持在3.5厘至3.75厘不變，但對通脹黏性及後續政策路徑仍保持高度警惕。紀要反映出沃什上任後的政策取態更著重「雙向風險」管理：若物價壓力持續緩和，委員普遍預期未來數月有機會維持現有區間甚至啟動減息；另一方面，紀要亦罕有地點出多項可能重新推高通脹的因素，包括能源價格飆升、關稅政策收緊，以及人工智能熱潮帶動的需求擴張。
值得注意的是，紀要特別提及AI帶來的「需求衝擊」可能成為新的通脹來源，顯示決策層開始將科技周期納入政策框架。若上述因素同時出現，通脹或再度上行，當局便可能需要重新收緊貨幣政策。整體而言，紀要語氣偏向審慎，短期內難以釋出明確的寬鬆訊號。市場在地緣風險與政策不確定性夾擊下，短線波動料持續偏高。
個股方面，筆者曾於本欄及節目中分析博通(Broadcom)(US.AVGO)，當時結論是認為其前景吸引，進取投資者可於約360美元附近水平部署首注，並作中線投資。集團近日又有新消息，所以本周作出跟進。
*蘋果加強與博通合作*
蘋果落實與博通達成新的多年期合作，將由博通設計及生產定制晶片組件，以及尖端的無線連接技術。相關項目規模龐大，預期價值超過300億美元，並將生產逾150億顆美國製造的晶片。這項協議亦是蘋果迄今對「美國製造計劃(AMP)」最大規模的投資，顯示兩間企業在供應鏈本土化上的合作進入新階段。
在目前科技股估值受壓的環境下，博通能獲得大型客戶的長期訂單，對市場情緒具一定支撐作用。筆者維持早前判斷，集團前景理想，只是估值略嫌偏高（2026財年的預測市盈率達30倍，截至2026年11月）。大家可待其股價稍稍回落（上述消息公布後集團股價向好）至約360美元時分段買入。
立即去片： https://media.etnet.com.hk/video/content/news/features/interview/2026/07/20260713_Live_Kenny_aw.mp4
《香港股票分析師協會理事 溫傑》
*筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。
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