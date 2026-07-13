13/07/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升17點子，三連升報6.7972，再創近三年半高
《經濟通通訊社13日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7972，較上個交易日升17點子，三連升，再創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱約120點，上個交易日報6.7989。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7972
|-17.00
|1歐元/人民幣
|7.7400
|-312.00
|100日圓/人民幣
|4.1922
|+46.00
|1港元/人民幣
|0.8669
|-6.10
|1英鎊/人民幣
|9.0850
|-307.00
|1澳元/人民幣
|4.7128
|-45.00
|1紐元/人民幣
|3.9057
|-93.00
|1新加坡/人民幣
|5.2496
|-110.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3892
|-386.00
|1加元/人民幣
|4.7934
|-36.00
|1人民幣/林吉特
|0.5998
|+5.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3220
|+1174.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4080
|+82.00
|1人民幣/韓元
|221.2500
|-69.00