13/07/2026 17:10

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 沪指13日收跌2.06%至3913.79点，创三个月新低

▷ 海南发布规划，计划2030年禁售燃油车，成中国首省

▷ 中国或增加原油进口，FGE预计补库存达80万桶/日 More ▼ Less ▲

《神州經脈》今日（13日）A股市場震盪調整，三大指數大跌，滬綜指盤中曾跌至3900.67點，最終收挫2.06%報3913.79點，創逾三個月新低。深成指全日跌3.48%，創業板指軟3.1%。滬深兩市成交額約2.8萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量5707億元或17%。中東戰事升級和亞股AI龍頭大跌抑制風險情緒，A股半導體板塊大幅回調。由於地緣政治局勢再度緊張，油價上漲，A股石油股成為少數保持升幅板塊之一。另銀行股撐市，板塊指數彈2%。上漲方面，醫藥股全日強勢。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7817，較上個交易日4時30分收盤價跌33點子，止兩連升，全日在6.7781至6.7866之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7972，較上個交易日升17點子，三連升，再創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱約120點。*今日新聞精選*1. 中國外交部發言人宣布，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海舉行。國家主席習近平將出席大會開幕式並發表主旨講話。據此前公布，這次大會核心主題為「智能夥伴 共創未來」，展覽總面積首次突破10萬平方米，1100餘家企業參展，3000餘項展品集中亮相，超300款產品將實現全球首發。大會論壇將聚焦AI熱點，圍繞世界模型、開源智能體、AI Coding、Token經濟、OPC等議題，深入探討行業新趨勢。2. 在今日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提到，因為美伊戰火再起，昨天伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽。波斯灣海峽管理局本周早些時候稱，伊朗將會審查船隻過航的請求。中國外交部發言人林劍對此回應稱，霍爾木茲海峽是用於國際航行的海峽，盡早地恢復海峽的安全、自由通行符合各方的利益。海峽的通航問題應得到妥善處理，穩妥回應國際社會的普遍關切。中方願同有關國家和國際社會就此保持溝通。3. 據《彭博》報道，隨著中國放鬆成品油出口限制、提高煉廠開工率並重新採購中東現貨原油，中國原油進口看起來有望擺脫持續數月的低迷。分析師和交易員預計，中國將在今年晚些時候重新啟動戰略性補庫存。諮詢機構FGE NexantECA預計，補庫存速度可能達到80萬桶/日。報道並指，近幾周，由於中東產油國試圖消化積壓貨源，中國煉廠開始重新採購價格較低的中東原油。4. 據《路透》引述三位直接了解此事的消息人士稱，中國已允許民營壓榨企業採購澳洲油菜籽。澳洲油菜籽自2020年以來便已實質上被排除在中國市場之外，理由是防止真菌性植物病害傳播。不過，北京方面去年允許國有貿易商中糧集團有限公司(COFCO)試辦進口。5. 據《36氪》引述消息報道，字節跳動正探索進入自動駕駛領域，有意布局的自動駕駛場景有無人物流。部分接近字節的知情人士則稱，字節團隊此前與一些頭部自動駕駛團隊進行過業務探討交流，目前字節的自動駕駛項目已進入早期籌備狀態；字節還向不少頭部輔助駕駛或自動駕駛人才發出了邀約，一些看好字節這一布局的技術人才計劃加入。不過，報道引述字節的回應稱，「沒有做智能駕駛業務的計劃」。6. 海南省人民政府近日對外發布《「十五五」海南國家生態文明試驗區規劃》，提出平穩推進2030年禁售燃油車，預計到2030年，海南新能源汽車保有量佔比將從2025年的23.75%提升至45%。這意味著海南將成為中國第一個不再銷售燃油車的省份。該份《規劃》並提出，​​​​到2030年，全省公共服務和社會運營領域新增和更換車輛（特殊用途除外）清潔能源佔比、私人用車領域新增和更換車輛新能源佔比達到100%，車樁比保持2.5:1以下。7. 歐洲極端高溫天氣持續，法國市場空調需求激增。據《新浪科技》報道，美的空調宣布，公司緊急承接法國客戶的2萬台移動空調追加訂單已全部發運完畢，並首次採用跨境卡車陸運方案，預計約15天即可送達法國客戶倉庫，整體交付周期較海運縮短近一半。8. 據《中國新聞網》引述中國自然資源部報道，最新監測顯示，厄爾尼諾現象進入快速發展階段。自然資源部下屬國家海洋環境預報中心綜合研判，今年秋冬季將形成一次超強厄爾尼諾事件，不排除趕超1997/1998年史上超強厄爾尼諾的可能，各類氣候及海洋災害風險需提前防範。值得高度警惕的是，厄爾尼諾次年氣候影響更為顯著。預計2027年夏季長江流域降水異常偏多，極端洪澇災害風險較高，防汛壓力嚴峻。(jq)