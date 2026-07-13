13/07/2026 14:43

【ＡＩ】京東首個RoboBase項目落地廣州黃埔，預計2029年投產

《經濟通通訊社13日專訊》廣東省人民政府與京東集團(09618)7月11日在廣州黃埔區簽署全面戰略合作協議，作為協議裏落地的首個實體標桿項目，京東在機器人領域全球範圍內落地的首個RoboBase項目同步於廣州科學城開工。



據介紹，RoboBase項目是京東產發依托京東集團業務生態打造的機器人全生命周期產業基礎設施，以「研發－製造－應用－服務」一體化為目標，構建機器人產業完整生態閉環。該項目園區位於廣州黃埔科學城核心片區，總建築面積約19萬平方米，涵蓋研發設計、生產製造、中試成果轉化、企業總部、產品展示及生產配套等功能。預計2028年底全面建成，2029年竣工投產，達產後年產值約17.5億元人民幣。



此外，京東同步舉行具身智能x服務消費產教融合訂單班簽約儀式，與廣東省10所職業院校簽約，共同培養具身智能等領域高技能人才。(wn)

