13/07/2026 15:41

【ＡＩ】東方算芯發布全球首顆軟件定義近存計算3D芯片，破解內地業界三大瓶頸

《經濟通通訊社13日專訊》今日下午，東方算芯在上海發布首顆旗艦芯片--DF1000。據介紹，作為全球首顆軟件定義近存計算3D芯片，DF1000以「軟件定義+3D堆疊近存計算」的原創技術路線，破解了中國高端算力芯片發展面臨的三大核心瓶頸。



東方算芯副總裁郭煒介紹稱，DF1000聚焦底層計算架構的源頭創新，通過軟件定義芯片技術實現軟硬件解耦與動態重構，在14nm工藝節點下實現520TFLOPS@BF16的算力。



公開信息顯示，東方算芯成立於2024年5月，團隊規模超過500人，由清華大學教授魏少軍擔任董事長兼CEO。公司專注於建立自給自足的AI計算生態系統，基於全國產化供應鏈體系，研發高性能、高能效、高靈活性的大算力芯片產品，搭建自主可控的生態系統。



另外，以「智能夥伴 共創未來」為主題的2026世界人工智能大會將於7月17日至7月20日在上海舉行，DF1000將在本屆大會上首發首秀。(wn)