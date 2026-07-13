13/07/2026 10:41

《Ａ股焦點》金價跌逾1%失守4080美元，滬深黃金板塊全線下調

《經濟通通訊社13日專訊》亞洲早盤金價下跌逾1%，因對霍爾木茲海峽關閉的擔憂推動油價大幅上漲，重新引發了市場對利率將上升以應對通脹的預期。



滬深黃金板塊全線下調，曉程科技(深:300139)挫4.2%，湖南黃金(深:002155)跌3.7%，西部黃金(滬:601069)軟3.4%，中金黃金(滬:600489)、山東黃金(滬:600547)、四川黃金(深:001337)跟挫。



現貨黃金失守4080美元/盎司，日內跌幅擴大至1.2%，每盎司報4072.78美元。美國8月交割的黃金期貨下跌0.8%，報4081.70美元。(ry)