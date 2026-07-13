13/07/2026 09:45

【聚焦人幣】人幣中間價再創近三年半高，即期開市貶51點子報6.7835

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7972，較上個交易日升17點子，三連升，再創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱約120點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開51點子，報6.7835，上個交易日即期匯率收盤報6.7784。



市場人士稱，人民幣中間價維持在6.80關口強方，表明監管樂見人民幣延續偏強走勢。中金公司外匯團隊稱，在美元徹底跌破5月以來上升趨勢之前，美元的升勢可能依舊會有所延續。若美元短期繼續偏向反彈，人民幣匯率或整體保持有漲有跌的雙向波動態勢。若美國本周公布的通脹數據走高，加息預期或繼續為美元提供支撐。



中銀證券全球首席經濟學家管濤則撰文指出，目前影響人民幣匯率漲跌的因素同時存在，短期是利多因素佔優，人民幣加速升值。未來內外部不確定不穩定因素依然較多，不清楚明天和意外哪個先來。(jq)