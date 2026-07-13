13/07/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收跌33點子，止兩連升報6.7817

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7817，較上個交易日4時30分收盤價跌33點子，止兩連升，全日在6.7781至6.7866之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌11點子，報6.7829。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7972，較上個交易日升17點子，三連升，再創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱約120點。



市場人士表示，中間價維持在6.80強方，反映監管樂見人民幣保持偏強運行，接下來繼續關注美伊局勢和美國通脹數據表現。一外資行交易員認為，受分紅購匯和美元階段性偏強影響，美元/人民幣可能階段性反彈，不過中期美元/人民幣還是偏下行。



中金公司外匯團隊稱，在美元徹底跌破5月以來上升趨勢之前，美元的升勢可能延續。若美元短期繼續偏向反彈，人民幣匯率或整體保持雙向波動。若美國本周公布的通脹數據走高，加息預期或繼續為美元提供支撐。(jq)

