13/07/2026 12:44

《匯海威言－毛偉廉》美國6月通脹料明顯回落，美元將受壓推升金價

《匯海威言》美國聯儲局一直以通脹仍處較高水平為由維持鷹派取態，支持美元走強。不過，6月原油價格明顯回落，預料將帶動美國通脹降溫。本周市場焦點落在美國6月按年CPI數據，以觀察通脹是否進一步回落。



上周五（10日），現貨金每盎司收報4121美元，接近全日高位4136美元，反映買盤承接力仍然較強，短線走勢維持偏好，市場整體仍具向上突破動能。



地緣政治方面，特朗普再度就伊朗問題發表強硬言論，表示美方已為潛在衝突作出軍事準備。然而，雖然近日雙方都有進行小規模空襲，但市場普遍認為，美國目前無意亦難以承受在中東重新展開大規模軍事行動所帶來的政治及經濟成本，因此相關言論對市場的實際衝擊相對有限。



值得留意的是，特朗普於上周五表示，伊朗有意繼續與美方展開談判，而美方亦已接受有關建議。多家美國媒體也引述消息指出，美伊雙方有望於下周在瑞士舉行新一輪會談。若談判氣氛持續改善，地緣政治風險溢價可能有所降溫，但短期內避險需求仍會為金價提供一定支持。



本周市場焦點將落在周二（14日）晚上08:30公布的美國6月CPI（消費者物價指數）。5月美國按年通脹率錄得4.2%，市場預期6月數據有機會明顯回落，主要原因是6月紐約期油價格累計下跌接近20%，能源價格回落有助抑制整體通脹水平。



若通脹數據低於市場預期，將有助進一步降低市場對聯儲局維持高利率甚至再度收緊貨幣政策的憂慮，從而對美元形成壓力，並為黃金價格帶來支持。在全球經濟及地緣政治不確定性仍然存在的情況下，黃金中長期配置價值依然受到支持。



*金價技術面觀點*



從日線圖分析，金價自今年3月以來一直運行於大型下降通道之內，整體走勢仍以區間震盪偏弱格局為主。以今日計算，下降通道頂部約位於4210美元水平，該區同時為重要技術阻力位。若金價能有效突破並企穩於4210美元之上，將有望扭轉近期調整格局，進一步挑戰4382美元（6月17日高位）一帶。



下方方面，短線重要支持位為4021美元（7月8日低位）。只要金價維持於該水平之上，整體升勢有望延續。然而，一旦失守4021美元支持位，市場沽壓或將增加，屆時金價可能進一步下探 3944美元（6月30日低位）尋找支撐。



整體而言，金價目前正處於下降通道頂部附近的關鍵決戰區域，後市方向將取決於能否突破4210美元阻力，向上突破則有望打開新一輪升浪空間；若受阻回落，則需留意4021美元支持位的防守能力。



*本周重要經濟數據*



周二（14日）

20:30：美國6月按年CPI，預測為3.9%，前值為4.2%。



周三（15日）

21:45：加拿大央行議息，預測利率維持在2.25厘不變。



周四（16日）

20:30：美國6月按月零售銷售，預測為增長0.3%，前值為增長0.9%。



*本文撰於2026年7月13日上午1時20分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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