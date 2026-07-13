13/07/2026 08:28

【ＡＩ】蘋果正式起訴OpenAI，指控其竊取商業機密

《經濟通通訊社13日專訊》蘋果日前正式對人工智能企業OpenAI提出法律訴訟，指控OpenAI在研發競爭性硬件設備的過程中，非法竊取蘋果的商業機密。



蘋果在訴狀中指出，多名先前離職並加入OpenAI的前蘋果員工，在變動職位時非法帶走公司的機密技術資訊。蘋果聲稱，OpenAI目前正全力研發自有品牌的硬件設備，旨在擺脫對第三方的依賴，直接接觸終端消費者，而這些研發工作非法利用蘋果的智能財產權。



針對上述指控，OpenAI方面已發表聲明予以公開堅決否認。



分析人士指，該訴訟徹底宣告兩家公司早期合作蜜月期的結束。2024年，蘋果曾與OpenAI達成策略協議，將ChatGPT引入蘋果的Siri語音助理生態。然而，隨著OpenAI戰略重心向硬件設備製造領域延伸，雙方在消費性電子核心賽道的直接衝突已不可避免。(rc)