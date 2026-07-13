13/07/2026 09:21

【特朗普當政】美國鷹派資深參議員格雷厄姆暴斃，死因為主動脈破裂

《經濟通通訊社13日專訊》美國共和黨資深參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)上周六（11日）因急病去世，死因為主動脈破裂，享年71歲。



美國全國廣播公司披露警方無綫電錄音紀錄指，緊急救援人員上周六接報，格雷厄姆在家中發生心臟驟停。



他前一天訪問烏克蘭首都基輔，並會見總統澤連斯基，結束訪烏行程返回美國，原定周日（12日）接受訪問。



*特朗普發文悼念*



特朗普於社交平台發文悼念格雷厄姆，讚揚對方是最偉大參議員之一，也是真正的愛國者。



澤連斯基也發表聲明，指格雷厄姆在俄烏戰爭爆發後曾十度訪問烏克蘭，稱讚他是自由和世界安全價值觀的真正捍衞者。(rc)