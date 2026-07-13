13/07/2026 10:54

【外圍經濟】7-Eleven母公司擬與軟銀達成股權合作，放棄獨立營運戰略

《經濟通通訊社13日專訊》知情人士表示，7-Eleven便利店的營運商Seven & i Holdings Co，擬向軟銀和PayPay Corp出售部分股權。



消息指，Seven & i正考慮向軟銀和日本主要支付運營商PayPay發行總額達數千億日圓的新股。此舉將使這三家公司都能從消費者支出中獲益，同時也有助於Seven &i提升便利店業務的利潤增長。



但這也將標誌著Seven & i長期以來奉行的獨立運營方針終結，公司放棄對自身未來的一些控制權，以換取與關鍵戰略夥伴結盟帶來的好處。幾家公司目前正在進行談判，目標是在今夏簽署協議。但相關談判仍存變數，也有可能最終無法達成協議。(rc)