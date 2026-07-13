13/07/2026 14:40

【ＡＩ】AI賬單引發成本焦慮，OpenAI、Meta與SpaceXAI開始比拼性價比

《經濟通通訊社13日專訊》過去一周，三家重要人工智能開發商相繼推出新模型。這些模 型都聲稱有性能提升，但短期內最吸引客戶的賣點或許不再是功能強大，而是完成同樣任務所需的成本更低。



OpenAI表示，最新旗艦模型GPT-5.6設計為在消耗更少詞元的情況下完成更多工作。這意味著客戶使用該模型的成本將顯著下降。



SpaceXAI推出的Grok 4.5則宣稱，其詞元使用效率是競爭對手同類模型的兩倍。Meta則 表示，公司將為Muse Spark 1.1制定「非常有吸引力」的價格。



分析指，AI行業重新強調成本控制，恰逢企業客戶開始嚴格審查人工智能開支。隨著成本開始失控，客戶開始更加關注效率問題。



頂級AI開發商如今面臨新的挑戰。既要為客戶創造最大價值，又不能把價格壓得太低，以至於無法收回在晶片和數據中心建設上投入的數千億美元資金。(rc)