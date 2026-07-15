13/07/2026 08:51

【企業盈喜】國恩科技(02768)料中期盈利最多7.5億人幣，按年升逾1倍

《經濟通通訊社13日專訊》國恩科技(02768)(深:002768)公布，預期截至6月30日止中期盈利6億至7.5億元（人民幣．下同），升73.48%至1.17倍，每股盈利1.4至1.75元。



該集團指，扣除非經常性損益的盈利5.8億至7.2億元，升73.48%至1.15倍。期內研判上游石化原料市場動向，保障核心原料供應鏈韌性，鞏固成本優勢，釋放協同價值。其中，綠色石化新材料板塊在產能釋放與下游協同驅動下，業務規模快速擴容，有機高分子改性材料板塊通過產品結構優化與高端客戶拓展實現量價齊升，及有機高分子複合材料板塊發展新能源汽車市場，核心產品HP-RTM超薄輕量化電池包技術迭代取得新成果，推進新客戶開發，在手訂單充沛，產品放量成效顯著。(wh)