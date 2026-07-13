13/07/2026 08:09

紫金礦業(02899)派中期股息每股42分，派發總額逾111億人幣

《經濟通通訊社13日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，今年中期利潤分配方案，每股派發現金紅利42分（人民幣．下同），比之前股東會審議通過的方案即每股派發現金紅利不少於38分為高，測算派發現金紅利總額約111.4億元。



該集團指，由於尚未披露《2026年半年度報告》。為回報全體股東，使投資者盡早分享公司經營發展成果，中期利潤分配方案以最近一期的定期報告即《2026年第一季度報告》為基礎編製實施。利潤分配方案充份考慮集團發展階段、未來的資金需求等因素，不會對集團經營現金流產生重大影響，不會影響集團正常經營和長期發展。該集團指，利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股份數為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確指明。(wh)