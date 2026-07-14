24,340.73
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14/07/2026 18:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.078
|101.235
|-0.157
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.17/21
|162.25/29
|162.44/48
|歐元/美元
|1.1399/03
|1.1398/02
|1.1381/85
|英鎊/美元
|1.3378/82
|1.3372/76
|1.3345/49
|美元/瑞郎
|0.8118/22
|0.8125/29
|0.8147/51
|美元/加元
|1.4083/87
|1.4092/96
|1.4157/61
|澳元/美元
|0.6950/54
|0.6941/45
|0.6916/92
|紐元/美元
|0.5804/08
|0.5796/00
|0.5748/52
|美元/人民幣
|6.7782/86
|6.7783/87
|6.7803/07
|美元/港元
|7.8376/80
|7.8379/83
|7.8377/81
*上述報價只供參考用