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14/07/2026 09:08
美匯指數報101.242，美國聯儲局理事沃勒指近期或需加息抑制核心通脹
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.242
|101.235
|0.007
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.35/39
|162.41/45
|162.44/48
|歐元/美元
|1.1384/88
|1.1381/85
|1.1381/85
|英鎊/美元
|1.3351/55
|1.3348/52
|1.3345/49
|美元/瑞郎
|0.8142/46
|0.8145/49
|0.8147/51
|美元/加元
|1.4145/49
|1.4148/52
|1.4157/61
|澳元/美元
|0.6917/21
|0.6917/21
|0.6916/92
|紐元/美元
|0.5775/79
|0.5762/66
|0.5748/52
|美元/人民幣
|6.7801/05
|6.7812/16
|6.7803/07
|美元/港元
|7.8376/80
|7.8374/78
|7.8377/81
上述報價只供參考用