14/07/2026 07:53

【美國議息】沃勒警告勿以舊思維抗通脹，不排除短期加息

《經濟通通訊社14日專訊》聯儲局理事沃勒周一(13日)就通脹形勢發表講話，對當前物價走勢表達擔憂，並警告當局不應重蹈過去的作戰思路。他指出，在決定加息前應耐心等待更多經濟數據出爐，但同時強調若通脹持續高企，短期內仍有收緊貨幣政策的必要。



沃勒在紐約發表演說時指出，本輪通脹的驅動因素已發生結構性改變。除了市場熟知的2025年落地之各類關稅措施，以及近期因霍爾木茲海峽危機引爆的中東地緣政治局勢推高能源價格外 ，由「AI狂潮」帶動的需求擴張等新變量，已成為通脹持續高於聯儲局2%目標水平的核心深層誘因。



他認為，儘管有充分理由相信通脹將逐步回落，但若通脹死灰復燃甚至再度升溫，當局短期內就必須收緊貨幣政策。沃勒表示，若核心通脹數據持續走低將令人樂觀，但鑑於今年上半年核心通脹持續高企，他需要看到連續數月的降溫數據，才能確認通脹進入良性下行軌道。他補充指，若數據持續改善，聯儲局將維持當前政策利率區間不變。(kk)